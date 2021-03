Rund 43 Millionen Euro will die Stadt in diesem Jahr investieren. Das Geld ist zum guten Teil für laufende Projekte da, die abrechnungsmäßig zu Ende gebracht werden. Zum Beispiel die Sanierung des Leobades, das im vergangenen Sommer wieder in Betrieb gegangen war. Einige Rechnungen der ausführenden Firmen sind erst im neuen Jahr im Rathaus eingegangen. Unter anderem deshalb sind im aktuellen Etat rund 500 000 Euro für die Sanierung der Bäder eingeplant. Ebenfalls veranschlagt sind Restbeträge für die Sanierung von Schulen und bereits gebaute Kindergärten. Wobei es hier mit den Kitas Nord und West zwei neue geben wird.