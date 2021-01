Finanzen in Heimsheim Prognose: Erstes Darlehen nach 23 Jahren

Parallel brachten die Fraktionen noch zusätzliche Posten in den Haushalt ein, wenn auch eher kleinere: Die freien Wähler möchten einen energetischen Sanierungsfahrplan für die Ludwig-Uhland-Schule erstellen lassen für 10 000 Euro, die Bürger für Heimsheim die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden (3000 Euro) und die SPD einen Natur-Erlebnis-Trimm-Dich-Pfad (10 000 Euro). Insgesamt gab es dafür ein positives Echo. Beschlossen ist der Haushalt aber noch nicht. Die besprochenen Änderungen werden nun erst in den Plan eingearbeitet. Die endgültige Entscheidung fällt in der Sitzung am 8. Februar.

Heimsheim hat viel vor

Die Ausgaben für Mitarbeiter werden 2021 stark ansteigen. Das liegt vor allem an den zusätzlichen Kosten im Bereich Kinderbetreuung, mit der Kita Eulenstraße hat Heimsheim kürzlich einen ganz neuen Kindergarten bekommen. Lagen die Ausgaben für Personal in der Kinderbetreuung 2019 noch bei 1,8 Millionen Euro, sind es 2021 ganze 3,7 Millionen.

Den größten Posten bei den Investitionen macht der neue Bauhof samt Vereinsgelände aus. 1,8 Millionen Euro sind allein 2021 dafür eingeplant. Danach folgen der Radweg nach Perouse (750 000 Euro), die Stadtkernsanierung (670 000 Euro), die Neugestaltung von Grabfeldern (600 000 Euro) und das Feuerwehrhaus (540 000 Euro).

Für den sanierungsbedürftigen Schleglerkasten, der sich mittlerweile im Besitz der Stadt befindet, sind für die Planung 150 000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Stefan Adelmann (FWV) stellte sogar den Antrag, vorsorglich weitere 50 000 Euro in den Haushalt einzustellen, falls sie benötigt werden. „Der Kasten hat eine große Symbolkraft“, sagte er. Der Vorschlag fand eine knappe Zustimmung bei acht zu sieben Stimmen.