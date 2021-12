In der Nähe des Startbahnhofs in Korntal, auf dem Bahnhofsplatz, wird am gleichen Tag auch extra ein Stopp des Impfbusses des Landkreises Ludwigsburg organisiert. Dort wird es neben einem niedrigschwelligen Impfangebot auch eine Teststation geben. Ein Termin für die Impfung muss unter www.termin.kizlb.de/online gebucht werden.