Feuerwehrhaus Heimsheim Die Feuerwehr hat zu wenig Platz

„Es gibt ein Modell, das die Feuerwehr bevorzugt“, erklärte der Bürgermeister Jürgen Troll im Gemeinderat. Nach den Einwänden der Politiker würden bei der anstehenden Klausurtagung noch weitere Varianten aufgezeigt, die bereits in Überlegung waren, und dazu erklärt, warum diese verworfen wurden. Vor allem Ralf Rüth von der CDU zeigte sich von diesem Vorgehen wenig begeistert.

Wunsch nach Alternativen

„Sehe ich das richtig, dass wir hier jetzt eine Menge Geld ausgeben, nur um dieselben Vorschläge noch einmal vorgestellt zu bekommen?“, wollte er wissen. Jürgen Troll wand ein, dass es wenig sinnvoll sei, mehrere detaillierte Entwurfsplanungen auf einmal in Auftrag zu geben. Das sei viel zu teuer und zeitaufwendig. „Dann bin ich irritiert, dass wir bei dieser ersten Variante bereits so tief in die Planung gegangen sind“, beklagte Rüth. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns gemeinsam für eine Lösung entscheiden.“ Zustimmung kam von Sabine Kiedaisch (Bürger für Heimsheim). „Ich hatte das auch so mitgenommen, dass wir einen gleichwertigen Entwurf präsentiert bekommen.“

Als ein Problem im Vorfeld beschrieb der Heimsheimer Feuerwehrkommandant, Oliver Waldherr, die Corona-Pandemie. Dadurch war es beispielsweise nicht gestattet, im Feuerwehrhaus einen Vor-Ort-Termin mit den Gemeinderäten anzuberaumen. Die Feuerwehr musste von der „Außenwelt“ komplett abgeschottet sein.

Ein Termin für die gemeinsame Besichtigung soll nun voraussichtlich im Oktober stattfinden. In der anschließenden Klausurtagung soll der Gemeinderat sich auf eine Variante festlegen, das Ergebnis wird dann in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt.