Feuerwehreinsatz Leonberg Brand bei Geze: Halle verraucht

Leonberg - Ein geplatzter Hydraulikschlauch war, so die Polizei, die Ursache für einen Brand einer Maschine bei Geze in Leonberg. Der an einer Maschine befestigter Hydraulikschlauch platzte in der Nacht zum Freitag. Das Hydrauliköl lief auf die heiße Maschine und entzündete diese. Die Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löchen, allerdings war die Halle komplett verraucht, sodass ein Großlüfter zum Einsatz kam. Sämtliche Mitarbeiter konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Höhe des Schaden steht noch nicht fest.