Weil der Stadt - Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt ist am Montag um 18.10 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 41 Wehrleuten ausgerückt, nachdem ein Brand in der Siemensstraße gemeldet wurde. Laut der Polizei hatte ein unbekannter Täter hinter einem dortigen Baumarkt einen Einkaufswagen, der mit Paletten und Kabeln beladen war, in Brand gesetzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass kein Schaden entstand. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52­ / 60 50 beim Polizeirevier Leonberg zu melden.