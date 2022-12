Zu einem leer stehenden Baumarkt in der Siemensstraße in Weil der Stadt musste die Feuerwehr Weil der Stadt am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ausrücken. Jemand hatte dichten Rauch daraus aufsteigen sehen. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass ein Container im Gebäude brannte. Der Brand war zügig gelöscht. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.