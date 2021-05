Leonberg - Am Samstagabend haben Schweißarbeiten einen Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Warmbronner Hauptstraße ausgelöst. Vermutlich hatten die Bitumenschweißarbeiten an einem Balkon des Hauses zu einer Überhitzung der Dämmschicht hinter der Hauswand geführt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Mit sogenannten Löschlanzen konnten die Feuerwehrleute den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 40 000 Euro. Die Leonberger Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.