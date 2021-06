Renningen - Die Freiwillige Feuerwehr Renningen ist am Dienstag um 17.15 Uhr ausgerückt, um einen Brand in der Brunnenfeldstraße in Malmsheim zu löschen. Dort hatte aus noch ungeklärter Ursache ein Asthaufen Feuer gefangen. Der Brand ging auch auf die angrenzenden Bäume über.