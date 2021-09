Weil der Stadt - Ein Schmorbrand in einem Heizungskeller in Merklingen hat in der Nacht auf Donnerstag die Feuerwehr und den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Wie die Polizei berichtete, wurden die Einsatzkräfte um kurz nach Mitternacht in den Weil der Städter Ortsteil gerufen.