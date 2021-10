Malmsheim - Nur wenige Minuten waren ausreichend, um am Mittwochabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Malmsheimer Voithstraße einen Sachschaden von rund 10 000 Euro zu verursachen. Gegen 22.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Renningen mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus, nachdem in der Unterkunft ein Küchenbrand gemeldet worden war.