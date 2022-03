Die Leonberger Feuerwehr ist am Dienstag gegen 8.30 Uhr ausgerückt, um ein Feuer im Keller eines Wohnhauses in der Gleiwitzer Straße in Leonberg zu löschen. In dem Keller war nach Angaben der Polizei ein Wasserboiler vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer, setzte einen Notruf ab und brachte sich in Sicherheit. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und verhinderte ein Ausbreiten der Flammen. Das Haus musste anschließend noch durchlüftet werden. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.