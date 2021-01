Leonberg - Rauchentwicklung am Krankenhaus – diese Alarmmeldung hat die Leonberger Feuerwehr am Donnerstag Abend erreicht. „Das ist so ziemlich die höchste Alarmierungsstufe, die wir reinbekommen können“, sagt der Leonberger Gesamtkommandant Wolfgang Zimmermann. Mit entsprechend großer Mannschaft rückte die Freiwillige Feuerwehr aus: 15 Fahrzeuge mit 50 Einsatzkräften machten sich auf den Weg zum Krankenhausgelände oberhalb der Gartenstadt.