Zu einem Einsatz in der Neuen Ramtelstraße in Leonberg musste die Freiwillige Feuerwehr Leonberg am späten Mittwochabend ausrücken. Aus dem Leonberger Stadtteil Ramtel war gegen 22.10 Uhr eine Meldung eingegangen, dass ein Abfallbehälter an einer Bushaltestelle zu brennen begonnen hatte.