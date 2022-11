Feuerwehreinsatz in Leonberg Mann rettet Nachbarn aus verqualmter Wohnung

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg ist am Dienstagmorgen in die Reichenberger Straße im Stadtteil Ramtel ausgerückt, nachdem dort in einem Mehrparteienhaus ein Rauchmelder angesprungen war. Gegen 5 Uhr vernahm ein aufmerksamer Nachbar den Alarm des Rauchmelders und rief anschließend die Feuerwehr. Bevor diese jedoch vor Ort war, konnte der Nachbar in die mittlerweile stark verrauchte Wohnung eindringen und den betroffenen Bewohner in Sicherheit bringen.