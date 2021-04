Leonberg - Unbekannte haben am Sonntagabend in einer leer stehenden Lagerhalle in der Paul-Ehrlich-Straße in Höfingen ein Lagerfeuer gemacht und so gegen 18.10 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Leonberger Wehr war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort und brauchte nur einen Feuerlöscher einzusetzen. Sachschaden entstand nicht, heißt es von der Polizei.