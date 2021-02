Leonberg - Ein Brand in einem Wohnhaus in der Oberen Burghalde Leonberg ist der Feuerwehr am Freitag gegen 8.30 Uhr gemeldet worden. Anwohner berichteten von einer starken Rauchentwicklung mit Feuerschein. Zu dem Zeitpunkt sei unklar gewesen, ob sich Personen in dem Gebäude aufhalten, berichtet die Feuerwehr.