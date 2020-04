Leonberg - Die Leonberger Feuerwehr ist am Dienstag gegen 15.35 Uhr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in die Bruckenbachstraße aus, nachdem dort eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf einem Balkon ein Blumenkübel gebrannt hatte. Dieser fing vermutlich durch die Glut einer Zigarette Feuer. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnten Nachbarn den Brand löschen. Somit war ein Einschreiten der Feuerwehr nicht mehr notwendig.