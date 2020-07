Leonberg - In einer Firmenhalle in der Böblinger Straße in Leonberg haben sich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr Sägespäne selbst entzündet. In einer Lüftungsanlage brach ein Feuer aus. Die Späne waren dort vermutlich aufgrund eines technischen Defekts angesaugt worden. Die sofort verständigte Feuerwehr Leonberg war mit 25 Einsatzkräften am Brandort, brachte die Anlage ins Freie und löschte die Flammen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitt ein Mitarbeiter eine leichte Rauchvergiftung. Er wurde vom Rettungsdienst zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.