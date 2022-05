Feuerwehreinsatz in Leonberg 50 000 Euro Sachschaden nach Kellerbrand

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ramtel in Leonberg hat einen Sachschaden von geschätzt rund 50 000 Euro verursacht. Verletzt wurde jedoch niemand. Am Donnerstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, meldeten mehrere Anwohner der Gerlinger Straße über den Notruf einen Rauchmelderalarm und Hilferufe aus einem anliegenden Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das gesamte Treppenhaus aufgrund eines Vollbrands im Kellerbereich verraucht. Die Feuerwehr Leonberg konnte das Haus räumen und das Feuer unter Kontrolle bringen. Für den Brand war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt eines im Keller befindlichen Kühlschranks die Ursache.