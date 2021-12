Leonberg - Die Leonberger Feuerwehr ist am Samstagabend gegen 19.20 Uhr mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen zu einem Haus im Dinkelweg in Höfingen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer Funkenbildung an der Stromleitung, die über dem Dach des Hauses verläuft. Der Kamin des Hauses fing daraufhin Feuer.