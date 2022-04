Mehr als sechs Stunden ist ein Kater am Dienstagabend über das Dach eines Mehrfamilienhauses in Ditzingen geirrt. Wie die Ditzinger Feuerwehr auf ihrer Internetseite berichtet, hatte die Besitzerin des Tiers gegen 22 Uhr die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Mit Sorge hatte die junge Frau die zunehmende Verängstigung ihres Haustieres in der Dunkelheit bemerkt.