Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen musste am Montagabend gegen 22.10 Uhr mit vier Fahrzeugen und 21 Wehrkräften in die Herman-Hesse-Straße in Ditzingen ausrücken, nachdem es aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus stark nach Rauch gerochen hatte. Der Grund war ein vergessenes Essen auf dem Herd eines Bewohners. Noch vor dem Eintreffen der Wehrkräfte hatte er den Topf bereits auf die Terrasse gestellt. Die Freiwillige Feuerwehr lüftete die Räume, zu einem offenen Feuer und einem Sachschaden kam es nicht.