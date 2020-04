Feuerwehreinsatz Ein Lagerfeuer am Renninger See

Renningen - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch am Ufer des Renninger Sees ein Lagerfeuer gemacht. Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr qualmten und glühten mehrere große Äste und Stämme noch immer, die Feuerwehr wurde alarmiert. Die Renninger Wehr rückte mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an. Sie löschten den Brand. Neben der Brandstätte entdeckten sie eine Zeltplane, offenbar wurde in dem Feuer eine größere Plane verbrannt. Bis auf den verbrannten Rasen ist kein weiterer Sachschaden entstanden.