Auf der Bundesautobahn 8 zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim ist am Mittwochnachmittag ein Auto in Brand geraten. Ein Jeep-Fahrer war gegen 15.45 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er bemerkte, dass sich im Motorraum Rauch bildete, woraufhin er auf dem Standstreifen anhielt. Dort verließ der Fahrer seinen Wagen noch rechtzeitig, bevor Flammen aus dem Motorraum schlugen.