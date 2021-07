Feuerwehr Leonberg Im Ernstfall muss jeder Griff sitzen

Schonende Rettung

Nachdem der reglose Mann im Fenster mit einem Seil gesichert ist, bringen ihn die beiden Feuerwehrleute zügig und doch behutsam die Leiter hinunter, wo Kameraden mit einer Spezialtrage warten, denn die Person muss schonend übers Dach heruntergebracht werden. Weil der Rettungsdienst noch nicht vor Ort ist, kümmert sich ein Feuerwehrmann um den Bewusstlosen. „Wir nehmen regelmäßig an den Kursen für erweitere Erste Hilfe teil“, erklärt er seine Kompetenz.

Neun Minuten nach der Alarmierung fahren auch die große Drehleiter und das zweite Löschfahrzeug auf den Hof. Als erstes wird die ansprechbare Person am Fenster des zweiten Obergeschosses in Sicherheit gebracht. Der Trupp auf der Steckleiter hat inzwischen den Brand mit Hilfe eines Strahlrohrs für Einsätze in Innenräumen unter Kontrolle gebracht.

Derweil bereitet sich die Mannschaft des zweiten Löschfahrzeuges darauf vor, über das Treppenhaus an den Feuerherd vorzurücken und nach weiteren Personen in dem stark verrauchten Gebäude zu suchen. Kein leichtes Unterfangen, denn an die langen Flure reihen sich links und rechts zahlreiche Büros. Die Helfer werden fündig und retten noch drei weitere Personen.

Führungsgruppe dokumentiert Einsatz

Am Einsatzleitwagen dokumentiert die Führungsgruppe derweil den Einsatz. Jedes Vorgehen wird festgehalten, jede Änderung der Situation notiert und auf eine Tafel gezeichnet. Der Einsatzleiter und die Zugführer treffen sich hier, um den Einsatz zu koordinieren. „Alle Personen aus dem Haus gerettet?“, fragt Röckle. Der Zug- und seine Gruppenführer sind sich nicht 100-prozentig sicher und machen selbst einen Rundgang. „Jemand zu übersehen, wäre fatal“, so Staiger. Nach gut einer Stunde ist der Großteil des Einsatzes gelaufen und Volker Röckle ist zufrieden und zieht ein positives Fazit: Die erste große Präsenzübung des zweiten Zuges in diesem Jahr im leer stehenden Sparkassengebäude ist gut verlaufen.

Lob gibt es für die Reaktion der Erstkräfte vor Ort. „Es war richtig, nicht auf die Drehleiter zu warten und die für die Truppe körperlich sehr anstrengende Rettung über die Steckleiter einzuleiten, jede Minute zählt.“ Der verwendete Dummie wiegt immerhin etwa 80 Kilogramm. „Bei dieser, von uns hier vorgefunden Situation wären im Ernstfall die gesamte Wehr und die Wehren der Teilorte alarmiert worden“, sagt der Kommandant.

Positives Fazit

Nachdem der erste Zug der Leonberger Feuerwehr bereits vor einer Woche in Höfingen in einem leeren Haus geübt hat, ist der dritte kommende Woche an der Reihe. Wegen Corona kann immer nur ein Zug aus gut 20 Einsatzkräften mit vier Fahrzeugen üblich. Und hoffentlich werden sie nicht auch, gerade als die Übung startet, von einem realen Einsatz überrascht – wie am Montag, als im Gartenhausgebiet am Schumisberg starker Raum gemeldet wurde.