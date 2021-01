Feuerwehr Leonberg Ein digitales Highlight mit tiefen Einblicken

Der Zusammenhalt, die Kameradschaft wurden immer wieder betont. Und dass gerade diese unter der Corona-Pandemie leidet. Derzeit sind praktische Übungen ausgesetzt. Die Fahrzeugbesatzungen sind reduziert. Das gemeinsame Bier nach dem Einsatz fällt aus. „Da geht es nicht ums Bier, sondern ums zusammensitzen. Zu sehen, wie es dem anderen geht“, erklärt Zimmermann.

Ohne Praxis kein Abschluss

Dass die Feuerwehr Leonberg digital aufgerüstet hat, zeigte sich nicht nur anhand der Online-Versammlung. Sämtliche Ausbildungs- und Übungsinhalte finden derzeit nur als Webinare statt. „Aktuelle Themen werden aufgegriffen und in Präsentationen gepackt. So haben wir zum Beispiel an zwei Abenden 120 bis 130 Atemschutzträger theoretisch unterweisen können“, erklärte Frank Aisenbrey in einem Einspieler. Vieles, was die Theorie betrifft, werde man wohl auch zukünftig beibehalten.

Das Thema Ausbildung spielte an dem Abend eine besonders große Rolle. „Wir schieben da eine ganze Bugwelle vor uns her“, sagte Kommandant Zimmermann. Denn ohne praktische Übungen und Workshops gibt es keine neuen Dienstgrade, können Ausbildungen nicht abgeschlossen und Jugendliche nicht in die aktive Wehr aufgenommen werden.

Der große Einsatz kann jederzeit kommen

Auf dem Podium ging es dann auch um das geplante Ausbildungszentrum im Kreis Böblingen. „Die Idee gibt es schon viele Jahre. Wegen Corona liegt aber jetzt alles vorerst auf Eis“, berichtete der Kreisbrandmeister Guido Plischek. „Es gibt sonst keinen Rahmen, wo wir große Einsätze trainieren können. Die aber jederzeit passieren können“, verdeutlichte er.

Die Lage Leonbergs an zwei Autobahnen und dem Engelbergtunnel sei dabei von besonderer Bedeutung. Die Tunnelbaustelle, die im April beginnen soll, sei auch die große Herausforderung für dieses Jahr. Einen Schwerpunkt will der Gesamtkommandant auch setzen bei einem Thema, das eher weniger geläufig ist: dem Kampf gegen den Feuerkrebstod. „Der Rauch und die Giftstoffe bleiben in der Kleidung hängen. Hier fehlt es uns noch die nötige Ausstattung“, sagt Zimmermann. „Es geht hierbei um die Gesundheit unserer Kameraden.“