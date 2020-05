Feuerwehr Leonberg Der Nachwuchs muss noch warten

Und erstaunlicherweise auch weniger piepsende Rauchmelder. „Angebranntes Essen auf dem Herd, das den Rauchmelder auslöst, das hatten wir seit einiger Zeit zwei bis drei Mal pro Woche. Und jetzt eigentlich gar nicht mehr“, berichtet der Kommandant.

Da viele Aktive in dieser Zeit ohnehin im Homeoffice oder durch Kurzarbeit öfter zuhause waren, sah die Tagesverfügbarkeit noch nie so gut aus. Da sich das aber seit Mitte Mai immer mehr ändert, kehrt auch die Leonberger Feuerwehr langsam wieder zu alten Strukturen zurück. „Die Geschäfte haben wieder geöffnet, das normale Leben geht wieder seinen Gang. Also haben wir auch wieder auf normalen Betrieb umgestellt“, berichtet der Gesamtkommandant. Zumindest was die Einsatzbereitschaft betrifft.

Was fällt aus, was findet statt?

Seit Beginn der Corona-Maßnahmen ist der Übungsbetrieb der Feuerwehren ausgesetzt. Es finden keine Aus- oder Fortbildungen statt, keine Angebote für Kinder und Jugendliche oder kameradschaftliche Aktivitäten. „Wir haben neun Leute für die Grundausbildung in diesem Jahr. Wann diese stattfinden kann, ist unklar“, berichtet Wolfgang Zimmermann. Zwölf weitere, die die Grundausbildung im vergangenen Jahr absolviert hatten, wären nun dran mit Atemschutzausbildung.

Was bleibt, ist Kommunikation übers Internet. Die Einsatzabteilungen etwa frischen technisches Wissen per Videokonferenz auf und halten so Besprechungen ab. „In der Abteilung Leonberg bekommt dazu jeder ein Wurstpäckle mit Brot. Denn dort gibt es auch sonst immer etwas zu essen“, erzählt der Kommandant. Etwas Vertrautes in einer ungewohnten Situation. Denn durch die räumliche Trennung leide die Kameradschaft. „Und die ist bei uns unheimlich wichtig“, weiß Wolfgang Zimmermann. Lange müssen die Kameraden der Feuerwehren aber nicht mehr durchhalten. Das Innenministerium hat Übungen ab Juni wieder gestattet. Aber vorerst nur in Gruppen mit maximal acht Leuten.