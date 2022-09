Feuerwehr in Gerlingen Rauch in Kita entpuppt sich als Übung

Orientierung ohne Sicht

Im Kinderhaus wurde durch Disconebel ein Brand in der Einrichtung simuliert, was teilweise zu einer solchen Verrauchung führte, dass die Einsatzkräfte nichts sahen. Die Träger von Atemschutzmasken müssen sich bei diesem Szenario an Gegenständen vortasten und an den Wänden orientieren. Dabei müssen sich die Trupps an besondere Einsatzmethoden halten, wie die Wehr im Internet mitteilte. Dazu gehören die Kommunikation mit dem Trupppartner, das Orientieren und Suchen, vor allem aber das Auffinden und Retten vermisster Personen.