Feuerwehr Heimsheim Für die Drehleiter fehlt ein Übungsturm

Heimsheim - Die Feuerwehr in Heimsheim ist recht stattlich besetzt: 50 aktive Mitglieder, dazu 25 potenzielle Nachfolger in der Jugendabteilung. Zum Vergleich: Im fast viermal so großen Renningen sind es etwa 130 aktive Mitglieder. Trotzdem muss auch in der Schleglerstadt an vielen Stellschrauben gedreht werden, damit die Feuerwehr dauerhaft einsatzfähig ist. Das hat der Feuerwehrbedarfsplan ergeben, den die Stadt Heimsheim wie viele andere Kommunen hat aufstellen müssen. Mehrere Fahrzeuge müssen demnach kurz- oder mittelfristig ersetzt werden. Zudem wäre auf lange Sicht ein hauptamtlicher Gerätewart sinnvoll. Das größte Sorgenkind aber ist bekanntermaßen das Feuerwehrhaus. Dieses muss schnellstens erweitert werden, ebenso die Fahrzeughalle.