Feuerwehr Heimsheim Eine halbe Million für die Fahrzeughalle

Am Feuerwehrhaus muss sich einiges tun

„Die Situation ist natürlich nicht zufriedenstellend“, konstatierte der Bürgermeister Jürgen Troll. Ändern könne man daran aber leider nichts. Besonders bitter: Die gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit Bauschutt werden sich bald ändern. Von da an kann die Stadt Aushub von einem Grundstück nicht mehr nutzen, um andere Grundstücke aufzufüllen. „In diesem Fall können wir noch ein bisschen für die Baustelle des neuen Bauhofs verwenden“, erklärte die stellvertretende Kämmerin, Samara Della Ducata. „In Zukunft werden wir uns an so hohe Entsorgungskosten gewöhnen müssen.“

Im und um das Feuerwehrhaus Heimsheim wird sich in nächster Zeit einiges ändern, die Liste an Aufgaben ist lang: Die Umkleide ist zu klein, es gibt zu wenig Lagerplatz, und einen Trockenraum gibt es überhaupt nicht – das sind nur ein paar der vielen Defizite. Auch die Fahrzeughalle ist deutlich zu klein. Zwei Fahrzeuge müssen hintereinander stehen, sodass je nach Bedarf immer rangiert werden muss. Zudem braucht die Feuerwehr noch ein weiteres Fahrzeug, einen Gerätetransportwagen. Deshalb soll die Halle erweitert werden.