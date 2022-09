Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen ist am Donnerstag mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften in die Schillerstraße in Gerlingen ausgerückt, weil gegen 17.55 Uhr Rauch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Wohnung eines 75-Jährigen Essen auf dem Herd angebrannt war, weshalb sich starker Rauch entwickelte. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung, diese war anschließend wieder bewohnbar. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist laut Polizei bislang nicht klar.