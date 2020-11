Leonberg - Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Montagnachmittag gegen 15.05 Uhr in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Daimlerstraße einen Küchenbrand ausgelöst. Die Wohnungsinhaber waren nicht in der Wohnung. Die Feuerwehr Leonberg war mit 30 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugbesatzungen am Brandort. Der Brand war zwar rasch gelöscht, die Wohnung ist jedoch bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Andere Wohnungen wurden nach bisherigen Kenntnisstand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100 000 Euro.