Feuerholz Mönsheim Brennholzpreise explodieren

Der Mönsheimer Revierförster Uli Schiz schilderte die starke Nachfrage nach dem nachwachsenden Energieträger mit den Worten „Der Brennholzmarkt geht komplett durch die Decke“. Doch man habe sich schon im vergangenen Jahr darauf vorbereiten können, so der Förster bei der Präsentation des Forstwirtschaftsplans vor Kurzem im Gemeinderat. Und Mönsheim habe im Gegensatz zu manch anderer Gemeinde eine komfortable Ausgangssituation, was das Verhältnis Waldfläche zur Einwohnerzahl betreffe. So gibt es auf der Gemarkung von Mönsheim (mit knapp 3000 Einwohnern) über 600 Hektar Wald, davon 350 Hektar Gemeindewald.