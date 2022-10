Zu einem Einsatz in der Seestraße wurde die Freiwillige Feuerwehr Rutesheim am Montagabend gerufen. Gegen 19.20 Uhr wurde ein Brandalarm aus einem Wohnhaus gemeldet, woraufhin die Wehr mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausrückte. Wie sich herausstellte, war eine Seniorin, während sie Essen auf dem Herd zubereitete, eingeschlafen. In der Folge entwickelte sich eine Menge Rauch. Ein offenes Feuer entstand glücklicherweise nicht. Entsprechend gab es auch keinen Sachschaden, auch verletzt wurde niemand.