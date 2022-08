Bei einem Wohnungsbrand am Samstagmittag in der Eichendorffstraße in Weil der Stadt ist ein Hund ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer in dem Wohngebäude gegen 12.40 Uhr aus. Die Feuerwehren von Weil der Stadt und Merklingen hatten den Brand schnell unter Kontrolle. So konnten sie ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern.