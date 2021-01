Weil der Stadt - Ein Schaden von geschätzt rund 150.000 Euro und vier Verletzte sind die Bilanz eines Brandes in der Nacht zum Samstag in Weil der Stadt. Als Auslöser für das Feuer mit starker Rauchentwicklung gegen 23.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Kolpingweg vermutet die Polizei einen „unsachgemäß aufgestellten Heizstrahler“.