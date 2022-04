Feuer in Renningen 89-Jähriger setzt Hecke in Brand

Nicht nur für Kinder gilt: Das Spiel mit dem Feuer ist gefährlich. Das musste auch ein 89-Jähriger erfahren, der am Dienstag versehentlich eine Hecke in Brand gesetzt hatte. Gegen 15:45 Uhr wollte der Senior in der Westerfeldstraße in Malmsheim mit einem Gasbrenner Unkraut abflämmen. Doch die Flammen beschränkten sich nicht auf das Unkraut, sondern griffen auf eine Hecke über, die sich vor einem Gebäude eines Stromversorgers befindet.