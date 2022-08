Ein Schaden in Höhe von geschätzt rund 80 000 Euro ist bei einem Brand am frühen Donnerstagabend im Korntal-Münchinger Stadtteil Münchingen entstanden. Wie die Polizei berichtet, brach gegen 18.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Thomas-Mann-Straße ein Feuer aus – laut Zeugenaussagen auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, so die Polizei.