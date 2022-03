Ein Dehnfugenbrand in einem Ditzinger Industriebetrieb hat in der Nacht zum Dienstag die Ditzinger Feuerwehr gefordert. Laut dem Wehrsprecher Andreas Häcker hatten gegen 21.40 Uhr Mitarbeiter des metallverarbeitenden Betriebs in der Johann-Maus-Straße Brandgeruch und Rauch in einer Produktionshalle gemeldet.