Böblingen - Seit etwa zehn Uhr brennt es im Restmüllheizkraftwerk in Böblingen. Das teilt das Landratsamt mit. „Vermutlich wurde das Feuer bereits beim Abkippen aus einem Müllfahrzeug in den Bunker eingetragen“, heißt es in der Mitteilung. Derzeit laufen Löscharbeiten. Verletzte gibt es demnach keine.