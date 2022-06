Feuer im Gerlinger Wald Waldbrand rechtzeitig entdeckt

Das hätte auch böse enden können: Ein Bürger hat am Montagvormittag gegen 10.18 Uhr aus der Ferne im Gerlinger Wald Rauch entdeckt und die Notrufnummer 112 gewählt. So hat die Feuerwehr im Bereich Stöckach – etwas oberhalb des Wasserwerks abseits des Wegs –, einen brennenden Baum löschen können und Schlimmeres verhindert. Es sei ein kleiner Brand gewesen, berichtet der stellvertretende Kommandant der Gerlinger Feuerwehr, Dennis Blos. „Er hatte aber Potenzial, sich zu entwickeln.“ Aufgrund der dichten Bepflanzung und der Temperaturen war die Lage gefährlich. „Alles ist trocken, wenngleich zum Glück nicht so trocken wie zum Beispiel in Brandenburg“, sagt Dennis Blos. Hinzu kommt: Die Rauchfahne sei zwar gut sichtbar gewesen, doch nur eine Person bemerkte sie und alarmierte die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war. Zunächst war unklar, wo genau was brennt.