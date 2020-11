Feuer auf der Baustelle des SV Leonberg/Eltingen Rund 250 000 Euro Brandschaden

Leonberg - Auf rund 250 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der auf der Baustelle des neue Sportzentrum des SV Leonberg/Eltingen entstanden ist. Am Freitagabend, kurz vor 18 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand am Rohbau der Sporthalle in Eltingen gemeldet. Gleichzeitig gingen beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mehrere Notrufe über Explosionen am Brandort ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Sporthalle teilweise in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz nach 19 Uhr an.