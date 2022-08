3000 Besucher bei Mode Machine

Schon seit mehr als einer Woche ist die Stimmung auf dem Engelberg am Brodeln – und das nicht nur wegen der Temperaturen. Allein am Samstag, als am Abend die Depeche-Mode-Tributeband Mode Machine spielte, waren es um die 3000 Besucher beim Strohländle. Noch bis zum Zapfenstreich um 23 Uhr war so richtig was los. Bereits am Freitag tummelten sich um die 2000 Besucher auf dem Gelände. „Damit hatten wir wirklich nicht gerechnet“, erzählt der Veranstalter Johannes Leichtle, Geschäftsführer von Bankett plus. „Das waren doppelt so viele wie sonst, normalerweise haben wir freitags um die 1000 Leute.“