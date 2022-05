Festivität in der Stadthalle Im fünften Anlauf: Verein feiert Jubiläum

Tendenz zum Garten nimmt bei jungen Familien zu

Angesichts der geballten Präsenz von Vertretern aus Politik und Verwaltung nutzte Albert Kaspari die Gelegenheit, selbst einen Appell an die Stadtverwaltung, den Stadtrat und die Kreisverwaltung Böblingen zu richten. Die Tendenz zum Garten, oft mit Streuobstwiesen, sei gerade auch bei jungen Familien größer denn je. „Aber wo sollen die ihre Gartengeräte unterbringen, solange selbst kleine Geräteschuppen derzeit nicht genehmigt werden?“ Hier müsse unbedingt Abhilfe geschaffen werden. Das Thema sei schon lange bekannt, man schiebe es aber gerne vor sich hin. „Die Landesbauordnung müsse unbedingt auf den neuesten Stand gebracht werden, genauso die städtischen Vorgaben und die der unteren Naturschutzbehörde. „Was nützt es uns, wenn durch Steine, die in den Weg gelegt werden, die Streuobstwiesen und Gärten verkommen?“, so Albert Kaspari weiter. Oberbürgermeister Martin Georg Cohn sagte zu, das Thema aufzugreifen.