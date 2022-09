Festival „Über:Morgen“ Arche und Jugendtreff entstehen

Mehr als 20 Kommunen sind beim Festival „Über:Morgen“ der Kulturregion Stuttgart dabei – in der Region Leonberg nicht nur die Stadt am Engelberg selbst, sondern auch Ditzingen und Gerlingen. Herz des Ditzinger Vereinslebens war lange der „Fuchsbau“, bis dieser geschlossen wurde und die Vereine sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause begeben mussten. Eine zumindest temporäre Lösung bietet nun das Architektur- und Designkollektiv „To Whom It May Concern“ (TWIMC) mit der „Ditzinger Arche“, einem ungenutztem Geschäftshaus im Zentrum der Stadt. Vom 8. bis zum 14. Oktober bietet die Arche Raum für Gespräche. Abends ab 19 Uhr überreichen die Vereine außerdem „Artefakte“, die dann ausgestellt werden.