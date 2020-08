An diesem Freitagabend gibt es eine kabarettistische Annäherung an Winnetou mit dem Spaßmacher-Duo Kohlhepp und Boettcher. An diesem Samstag geht es mit der Weltmusik von der mehrfach preisgekrönten Formation Quadro Nuevo weiter, am Sonntag ist das populäre Duo Glasperlenspiel auf der Bühne. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Für die ganze Familie gibt es am Sonntag um 14 Uhr und um 16.30 Uhr das bunte Akrobatik- und Varieté-Programm „Show Barock“. (slo) Foto: factum/Jürgen Bach