Festival Leonpalooza Die Söhne ganz schön jazzig

Lesen Sie hier aus unserem Angebot: Das Festival hat das Zeug zum Dauerbrenner

Das Faszinierende ist die unglaubliche musikalische Kompetenz der Band, die auf der Bühne steht. Ältere im Publikum fühlen sich an die Hochzeiten des Jazzrock in den frühen Achtzigern erinnert. Der Bassist Edward Maclean erinnert tatsächlich optisch ein wenig an den legendären Stanley Clarke, besonders wenn er die Saiten des Elektro-Stehbass zupft.

Phalleés Lufttrompete

Doch das Jazz Departement der Mannheimer ist keine nostalgische Reminiszenz an alte Zeiten. Die Projektband hat ihren eigen Stil: verspielt, verträumt, verzückend fast. Dann wieder dynamisch, eruptiv. Schlagzeuger Ralf Gustke ist ein filigraner Treiber. Ulf Kleiner fliegt mit südamerikanischer Leichtigkeit über seine Tasten. Und natürlich das Gesangsduo: Phalleé und Michael Klima verschmelzen förmlich in ihren Duetten. Die junge Frau mit schwarzem Hut braucht keine Worte, wenn sie in „Deine Waffe ist die Liebe“ mit einem Vokalsolo brilliert. „Das ist meine Lufttrompete“, meint sie hernach mit Augenzwinkern.

Die Leonberger feiern dieses sympathisch auftretende Ensemble und lassen es erst nach drei Zugaben von der Bühne. Phalleé weiß, dass es nicht nur die Kunst ist, die die Seele heilt: „Ohne die Menschen, die mit großem Engagement und gegen alle Widrigkeiten solche Veranstaltungen auf die Beine stellen, ginge nichts“, sagt sie an die Adresse von Nils Strassburg, der mit seinem Team in den vergangenen Wochen oft rund um die Uhr im Einsatz war, um wieder das auf die Beine zu stellen, was vor einem Jahr die pandemiebedingte Schockstarre aufgebrochen hatte: Ein Festival, das Nähe, Abstand und Kulturgenuss gleichermaßen vereint.

Schöne Alternative zum Einkaufsstress

Wenn es an diesem Samstag vor der Stadthalle weitergeht, dürfte sich das eingangs erwähnte Sitzkissen-Thema erledigt haben. Der Sommer kommt irgendwie doch. Der Besuch der Late-Night-Show zur Mittagszeit um 13 Uhr mit dem erfrischenden Entertainer und Sänger Roland Baisch ist also eine mehr als empfehlenswerte Alternative zum allsamstäglichen Einkaufsstress. Um 20 Uhr tritt Leslie Clio auf, die das Image der chartstürmenden Newcomerin längst gegen das der gestandenen Sängerin getauscht hat.

Das weitere Leonpalooza-Programm

17. Juli – 13 Uhr High Noon – Die Late Night Early Morning Show mit Roland Baisch & Gästen u.a. Suchtpotenzial, Roberto Capitoni und weitere

17. Juli – 20 Uhr Leslie Clio

18. Juli – 14 Uhr Kid Clio – das Konzert für Kids

18. Juli – 20 Uhr Sago Song Salon mit Heinz Rudolf Kunze & Pe Werner

19. Juli – 20 Uhr Florian Schroeder

20. Juli – 20 Uhr Ben Becker

21. Juli – 20 Uhr Spider Murphy Gang

22. Juli – 21 Uhr Die Stuttgart Burlesque Revue

23. Juli – 20 Uhr Naturally 7

24.07.2021 – 13 Uhr High Noon – Die Late Night Early Morning Show mit Roland Baisch & Gästen u.a. Hans-Hermann Thielke und weiteren

24. Juli – 20 Uhr Gil Ofarim

25. Juli – 14 Uhr Café del SOL – Sinfonieorchester Leonberg

25. Juli – 20 Uhr Cassandra Steen

Tickets

Gibt es im Internet auf https://leonpalooza.de/