Festival Leonpalooza Die Leonberger Herzlichkeit

So wie bei Kunze und Werner. Die beiden Altstars der deutschen Szene singen nicht nur einfach. Sie plaudern auch. Das Programm nennt sich Sago Song Salon. Ein Format, das Ulrich Zehfuß ins Leben gerufen hat. Der Liedermacher hat stets zwei Kollegen zu Gast. Es wird geredet und Musik gemacht. Eine Reihe, die bei Leonpalooza ihre Leonberger Premiere hat und am 9. Dezember in der Stadthalle fortgesetzt wird.

Eine echte Rampensau

So erfährt das Publikum nicht nur über Pe Werners Vorliebe für gute Küche („Ich bin früh angereist, um noch Rostbraten essen zu können“), sondern auch ihre Bühnenaffinität: „Ich bin eine echte Rampensau.“ Heinz Rudolf Kunze, der schon an vielen Orten gelebt hat, nähert sich mental dem Südwesten an: Ein Stuttgarter Journalist schreibt an seiner Biografie, sein Manager wohnt in Metzingen: „Ich bin fast ein Wahlschwabe.“

Musikalisch bleiben sich beide treu: Kunze, der politische Songschreiber, fragt „Mit welchem Recht halten wir uns für besser?“ und geißelt die „Spießgesellen der Lüge“.

Schauer über den Rücken

Pe Werner nimmt mit ihrem Hit „Weibsbilder“ das eigene Geschlecht liebevoll auf die Schippe. Begleitet wird sie von Peter Grabinger. Dass der Flügel aus dem Hause Pfeiffer kommt, gehört zum Leonpalooza-Service. Emotionaler Höhepunkt dieses außergewöhnlichen Abends ist ihre Version von „Der Mond ist aufgegangen“. Da läuft nicht nur ein Schauer über den Rücken.

Das weitere Leonpalooza-Programm

20. Juli – 20 Uhr Ben Becker

21. Juli – 20 Uhr Spider Murphy Gang

22. Juli – 21 Uhr Die Stuttgart Burlesque Revue

23. Juli – 20 Uhr Naturally 7

24. Juli – 13 Uhr High Noon – Die Late Night Early Morning Show mit Roland Baisch & Gästen u.a. Hans-Hermann Thielke und weiteren

24. Juli – 20 Uhr Gil Ofarim

25. Juli – 14 Uhr Café del SOL – Sinfonieorchester Leonberg

25. Juli – 20 Uhr Cassandra Steen

Tickets

Gibt es im Internet auf https://leonpalooza.de/