Festival in Leonberg Startschuss für Leonpalooza

Keine Sofas mehr

Diesmal geht Leonpalooza-Chef Strassburg in die Vollen: Am Donnerstag kommt Live-Aid-Erfinder Bob Geldof, am Freitag gibt Nena in Leonberg eines von zwei Deutschland-Konzerten, am Samstag ist die Ost-Kultband Silly mit Julia Neigel da, am Sonntag der Jazz-Sänger Curtis Stigers – um nur die Kracher der ersten Tage zu nennen. Für alle Konzerte sind noch Karten zu haben, nur bei Nena wird es eng.